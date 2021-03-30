Посадовцю Мін’юсту повідомили про підозру через корупційні оборудки з землею
Служба безпеки України викрила корупційний механізм користування земельними ділянками державних підприємств Міністерства юстиції. Земля протиправно використовувалась чиновниками для вирощування сільськогосподарських культур.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Керівник державного підприємства підписав договори із комерційною структурою про надання сільськогосподарських робіт і послуг. За виконані роботи держпідприємство вирішило реалізувати бізнесмену ввесь зібраний урожай", - йдеться у повідомленні.
Але посадовці значно занизили показники та продали врожай за заниженою вартістю. Експертиза підтвердила проведення оборудки.
Наразі керівнику держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п‘яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, на Луганщині СБУ викрила схему розкрадання майже 5 млн бюджетних коштів.