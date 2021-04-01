Работников таможни будут проверять на детекторе лжи – Рябикин

В процесс включается НАБУ

В процесс включается НАБУ

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Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин в эфире телеканала "ДОМ”, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Пока мы еще эту службу формируем. Мы находимся в состоянии подготовки меморандума, который подписали во вторник с НАБУ. НАБУ включается в процесс детекторного контроля сотрудников таможенной службы и в течение года предоставляет нам методологическую помощь. Подразумевается, что через год мы должны создать собственную службу детекторного контроля, — рассказал Рябикин.

По его словам, это будет еще один инструмент в рамках "перезагрузки” ведомства, который должен предотвратить коррупционные правонарушения.

Как сообщалось, Счетная палата считает, что бюджет недополучил от таможни и налоговой более 66 млрд грн. Причина - ненадлежащее планирование Минфином и отсутствие координации между ДФС, ГНС и Гостаможслужбы.