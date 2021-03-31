На Донбассе наблюдается "тишина", боевики сбили беспилотник ОБСЕ

Оккупанты активизировали работу по обустройству новых оборонительных позиций

Оккупанты активизировали работу по обустройству новых оборонительных позиций

Фото: из открытых источников

31 марта в течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Там заявили, что оккупационные войска продолжают применять стрелковое оружие, чтобы препятствовать работе беспилотных аппаратов миссии ОБСЕ.

Находясь на неподконтрольной правительству территории, севернее Луганска, возле населенного пункта Веселая гора, представители СММ осуществляли осмотр территории с помощью БПЛА малого радиуса действия. Наблюдатели Миссии услышали 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА, после чего контроль над пространственным положением летательного аппарата был потерян. Вернуть БПЛА не удалось", - говорится в сообщении.

В Вооруженных Силах добавили, что препятствование работе мониторинговых миссий ОБСЕ со стороны российских наемников приобрело систематический характер.

Также оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из которых 6 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.