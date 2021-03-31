15:28  31 марта
В частных клиниках Ивано-Франковска появилась вакцина Pfizer - Марцинкив
15:01  31 марта
Кабмин согласовал кандидатуры заместителей глав Полтавской и Львовской ОГА
19:05  31 марта
На Донбассе наблюдается "тишина", боевики сбили беспилотник ОБСЕ
UA | RU
UA | RU
31 марта 2021, 19:05 4

На Донбассе наблюдается "тишина", боевики сбили беспилотник ОБСЕ

31 марта 2021, 19:05 4
Читайте також українською мовою
Оккупанты активизировали работу по обустройству новых оборонительных позиций
Оккупанты активизировали работу по обустройству новых оборонительных позиций
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

31 марта в течение суток в зоне проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Там заявили, что оккупационные войска продолжают применять стрелковое оружие, чтобы препятствовать работе беспилотных аппаратов миссии ОБСЕ.

Находясь на неподконтрольной правительству территории, севернее Луганска, возле населенного пункта Веселая гора, представители СММ осуществляли осмотр территории с помощью БПЛА малого радиуса действия. Наблюдатели Миссии услышали 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА, после чего контроль над пространственным положением летательного аппарата был потерян. Вернуть БПЛА не удалось", - говорится в сообщении.

В Вооруженных Силах добавили, что препятствование работе мониторинговых миссий ОБСЕ со стороны российских наемников приобрело систематический характер.

Также оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из которых 6 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.

ООС война обстрелы штаб АТО сводка

Боевики игнорируют режим "тишины" на Донбассе: зафиксировано 8 нарушений за сутки
31 марта 2021, 08:11
ООС: с начала суток – 7 нарушений режима тишины со стороны оккупантов
30 марта 2021, 19:11
Главнокомандующий ВСУ Хомчак: РФ наращивает войска вблизи границы Украины
30 марта 2021, 15:39
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Кто рулит особыми поручениями "быстрорастущего" Чернышова
Все публикации »
Виталий Бала
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram