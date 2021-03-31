Бойовики ігнорують режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано 8 порушень за добу
Протягом минулої доби, 30 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів та 1 факт інженерного обладнання позицій.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Зокрема, поблизу Авдіївки та Пісків, російсько-окупаційні війська здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи протитанкові гранатомети, а у передмісті Широкиного - великокаліберні кулемети.
Неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.
Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей", - йдеться у повідомленні.
Від початку поточної доби, 31 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, з яких 6 обстрілів та 1 факт інженерного обладнання позицій.