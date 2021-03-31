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Бойовики ігнорують режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано 8 порушень за добу
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31 березня 2021, 08:11 31

Бойовики ігнорують режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано 8 порушень за добу

31 березня 2021, 08:11 31
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Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 30 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів та 1 факт інженерного обладнання позицій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, поблизу Авдіївки та Пісків, російсько-окупаційні війська здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи протитанкові гранатомети, а у передмісті Широкиного - великокаліберні кулемети.

Неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій.

Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 31 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, з яких 6 обстрілів та 1 факт інженерного обладнання позицій.

ООС бойовики військова техніка війна обстріли

 
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