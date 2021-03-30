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19:11  30 березня
ООС: від початку доби – 7 порушень режиму тиші з боку окупантів
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30 березня 2021, 19:11 2

ООС: від початку доби – 7 порушень режиму тиші з боку окупантів

30 березня 2021, 19:11 2
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Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає
Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає
Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 30 березня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів та 1 факт інженерного обладнання позицій.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів та 1 факт інженерного обладнання позицій.

Зокрема, поблизу Авдіївки та Пісків, російсько-окупаційні війська здійснили обстріли позицій українських захисників, використовуючи протитанкові гранатомети, а у передмісті Широкиного – великокаліберні кулемети.

Неподалік населених пунктів Причепилівка та Троїцьке окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Павлопіля російсько-окупаційні війська проводили інженерне обладнання своїх позицій, - повідомляють у штабі.

Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України за поточну добу розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 102 вибухонебезпечні предмети.

Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі зафіксували грубі порушення з боку бойовиків: обстріляли безпілотник ОБСЄ. З приводу цього порушення українською стороною СЦКК направлена нота на СММ ОБСЄ.

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