Кабмин согласовал кандидатуры заместителей глав Полтавской и Львовской ОГА
Заседание правительства состоялось сегодня, 31 марта
Заседание правительства состоялось сегодня, 31 марта
Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуры заместителей руководителей Львовской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА).
Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде и нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан, передает RegioNews.
На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Чиновники проголосовали за согласование назначения Кулепина Александра Сергеевича - заместителем председателя Львовской ОГА", - рассказал он.
Также Кабинет Министров согласовал кандидатуру Панченко Игоря Игоревича на должность заместителя председателя Полтавской областной администрации.
Напомним, ранее в Полтаве депутаты избрали секретаря горсовета и заместителей мэра.
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