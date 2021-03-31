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Кабмин согласовал кандидатуры заместителей глав Полтавской и Львовской ОГА
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31 марта 2021, 15:01 556

Кабмин согласовал кандидатуры заместителей глав Полтавской и Львовской ОГА

31 марта 2021, 15:01 556
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Заседание правительства состоялось сегодня, 31 марта
Заседание правительства состоялось сегодня, 31 марта
Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуры заместителей руководителей Львовской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА).

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде и нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан, передает RegioNews.

На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Чиновники проголосовали за согласование назначения Кулепина Александра Сергеевича - заместителем председателя Львовской ОГА", - рассказал он.

Также Кабинет Министров согласовал кандидатуру Панченко Игоря Игоревича на должность заместителя председателя Полтавской областной администрации.

Напомним, ранее в Полтаве депутаты избрали секретаря горсовета и заместителей мэра.

Кабмин назначение кадры заместитель заседание ОГА

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