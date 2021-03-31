15:28  31 березня
У приватних клініках Івано-Франківська з’явилася вакцина Pfizer - Марцінків
15:01  31 березня
Кабмін погодив кандидатури заступників голів Полтавської та Львівської ОДА
08:11  31 березня
Бойовики ігнорують режим "тиші" на Донбасі: зафіксовано 8 порушень за добу
UA | RU
UA | RU
31 березня 2021, 14:20 412

Парки і ТРЦ закривати не будемо: мер Черкас про локдаун

31 березня 2021, 14:20 412
Читайте также на русском языке
Місто не може дозволити собі недоотримати до бюджету 200 чи 100 млн гривень
Місто не може дозволити собі недоотримати до бюджету 200 чи 100 млн гривень
Фото: RegioNews
Читайте также
на русском языке

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, як діятиме міська влада у разі посилення карантину чи введення локдауну через ситуацію із коронавірусом. Зокрема, закривати парки та торгові центри у місті не будуть.

Про це Анатолій Бондаренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю RegioNews.

Ми готові трохи краще, ніж інші, адже витратили більше коштів на спеціальне обладнання. Звичайно, зростання захворюваності у нас є, але, дякуючи Богу не таке стрімке, як в інших областях України", - зазначив мер.

Так, наразі у тимчасовому стаціонарі, який розрахований на 150 ліжко-місць, перебуває 53 осіб. В загальному заповнюваність всіх закладів, що розраховані на хворих на COVID-19, – 57%. Ситуація контрольована, вважає мер міста.

Звичайно, будемо вживати обмеження, але керуватимемося, насамперед, здоровим глуздом", - додає Бондаренко.

Так, у місті не планують забороняти людям відвідувати парки і торгові центри. На думку мера, закриття маленьких крамничок, де відвідувачів буває до 10 осіб на день, на ситуацію з поширенням коронавірусу ніяк не вплине.

"Ми не можемо дозволити собі знову недоотримати до бюджету 200 чи 100 млн грн. Якби зараз Кабмін сказав органам місцевого самоврядування: "Ми компенсуємо вам 40% втрат, затягніть паски", ми б це зробили, а так нас лишили сам на сам з нашими проблемами. У другий локдаун я і всі мої працівники пішли більш ніж на 10 днів у відпуску за власний рахунок, тим самим зекономивши бюджетні кошти. Чому б президентові, прем’єр-міністру і всім іншим не зробити теж саме?", - запитує мер.

Раніше повідомлялось, що міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, чому вибачився перед президентом за інцидент, після якого він подав на Зеленського до суду. Мова йде про протистояння з президентом України, який під час спілкування із журналістами назвав Бондаренка "бандитом".

Також Бондаренко розповів, що планує відпрацювати повністю свій термін на посаді мера міста. Після цього він розглядатиме можливість роботи в уряді.

Читайте також: Бондаренко Анатолій. Міський голова Черкас. Досьє

Читайте інтерв'ю RegioNews: Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"

коронавірус карантин Черкаси бюджет Анатолій Бондаренко локдаун

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Хто рулить особливими дорученнями "швидкозростаючого" Чернишова
Всі публікації »
Віталій Бала
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua