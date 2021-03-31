Парки и ТРЦ закрывать не будем: мер Черкасс о локдауне

Город не может позволить себе недополучить в бюджет 200 или 100 млн гривен

Город не может позволить себе недополучить в бюджет 200 или 100 млн гривен

Фото: RegioNews

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, как будет действовать городские власти в случае усиления карантина или локдауна из-за ситуации с коронавирусом. В частности, закрывать парки и торговые центры в городе не будут.

Об этом Анатолий Бондаренко рассказал в эксклюзивном интервью RegioNews.

Мы готовы немного лучше, чем другие, ведь потратили больше средств на специальное оборудование. Конечно, рост заболеваемости у нас есть, но, слава Богу не такое стремительное, как в других областях Украины", - отметил мэр.

Так, сейчас во временном стационаре, который рассчитан на 150 койко-мест, находится 53 человек. В общем заполняемость всех заведений, рассчитанных на больных COVID-19, – 57%. Ситуация контролируемая, считает мэр города.

Конечно, будем принимать ограничения, но будем руководствоваться прежде всего здравым смыслом", - добавляет Бондаренко.

Так, в городе не планируют запрещать людям посещать парки и торговые центры. По мнению мэра, закрытия маленьких лавочек, где посетителей бывает до 10 человек на день, на ситуацию с распространением коронавируса никак не повлияет.

"Мы не можем позволить себе снова недополучить в бюджет 200 или 100 млн грн. Если бы сейчас Кабмин сказал органам местного самоуправления: "Мы компенсируем 40% потерь, затяните пояса", мы бы это сделали, а так нас оставили один на один с нашими проблемами. Во второй локдаун я и все мои сотрудники ушли более чем на 10 дней в отпуска за свой счет, тем самым сэкономив бюджетные средства. Почему бы президенту, премьер-министру и всем остальным не сделать тоже самое?", - спрашивает мэр.

Ранее сообщалось, что городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал почему, извинился перед президентом за инцидент, после которого он подал на Зеленского в суд. Речь идет о противостоянии с президентом Украины, который во время общения с журналистами, назвал Бондаренко "бандитом".

Также Бондаренко рассказал, что планирует отработать полностью свой срок на посту мэра города. После этого он будет рассматривать возможность работы в правительстве.

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