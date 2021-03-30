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30 березня 2021, 21:03 4

Обговорення погрому під ОП супроводжувалося потасовкою в Раді

30 березня 2021, 21:03 4
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Поштовхалися депутати від "Європейської солідарності" і "Слуг народу"
Поштовхалися депутати від "Європейської солідарності" і "Слуг народу"
Фото з відкритих джерел
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Незважаючи на штовханину в сесійній залі і емоційні висловлювання депутатів, Верховна рада проголосувала за засудження погрому Офіса президента 237-ма голосами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Штовханина в сесійній залі між депутатами "Євросолідарності" зі "Слугами народу" виникла під час виступу депутатки Ірини Геращенко.

Як з’ясувалося згодом, усе почалося з того, що депутат від СН Сергій Швець повернувся до виступаючої спиною, а депутат від ЄС Михайло Бондар його розвернув. У відповідь його поплескав по плечу "слуга" Юрій Камельчук, за що його Боднар вдарив. У натовпі був і Петро Порошенко, який наприкінці штовханини на адресу Швеця "Він же вас дискредитує, подивіться, яким він прийшов – мерзота п’яна". У нетверезості звинуватила Швеця і Геращенко з трибуни.

Швець відкинув усі звинувачення на свою адресу, назвавши їх провокаціями. Тест на алкоголь здавати не планує, оскільки не бачить сенсу відповідати на нападки політичних опонентів.

Нардеп від СН Євген Шевченко зафіксував це все на відео. За його словами, Порошенко не брав участі у штовханині, а намагався заспокоїти Бондаря.

Верховна рада 237-ма голосами засудила погроми під ОП.

Як повідомлялося, Рада ухвалила постанову з приводу ескалації ситуації на Донбасі. Згідно з документом, відповідальність за нинішнє загострення лежить на Росії.

Слуга народа бійка нардепи Верховна Рада голосування Європейська солідарність

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