ООС: с начала суток – 7 нарушений режима тишины со стороны оккупантов

Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет

Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет

Фото из открытых источников

В течение суток, 30 марта, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

С начала суток в зоне проведения ООС зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.

В частности, вблизи Авдеевки и Песков, российско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкиного – крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку населенных пунктов Причепиливка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций, - сообщают в штабе.

Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины за текущие сутки разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 102 взрывоопасные предметы.

Как сообщалось, сегодня на Донбассе зафиксировали грубые нарушения со стороны боевиков: обстреляли беспилотник ОБСЕ. По поводу этого нарушения украинской стороной СЦКК направлена нота на СММ ОБСЕ.