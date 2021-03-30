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30 березня 2021, 17:34 4

На Донбасі зафіксували грубі порушення з боку бойовиків: обстріляли безпілотник ОБСЄ

30 березня 2021, 17:34 4
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З приводу цього порушення українською стороною СЦКК направлена нота на СММ ОБСЄ
З приводу цього порушення українською стороною СЦКК направлена нота на СММ ОБСЄ
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Проросійські бойовики в період 26-28 березня понад десять разів перешкоджали роботі безпілотників ОБСЄ на Донбасі. У неділю, 28 березня, окупанти обстріляли безпілотник спостерігачів.

Про це пише RegioNews з посиланням на командування операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

Протягом п'ятниці, суботи та неділі бойовики перешкоджали роботі безпілотників з допомогою сучасних засобів радіоелектронної боротьби. Окупанти глушили сигнал GPS вздовж всієї лінії розмежування.

Обстріл безпілотника ОБСЄ стався поблизу окупованої Василівки, яка за 20 кілометрів від Донецька. Під час польоту безпілотника малого радіуса дії, спостерігачі ОБСЄ почули 3 постріли зі стрілецької зброї в напрямку БПЛА. Після цього місія ОБСЄ приземлила безпілотник і покинула район.

"Такі дії збройних формувань РФ продовжують дестабілізувати ситуацію вздовж всієї лінії розмежування. З приводу цього порушення, українською стороною СЦКК направлена нота на СММ ОБСЄ", - заявили в штабі.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. 26 березня,...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, March 30, 2021

Нагадаємо, 29 березня бойовики здійснили низку провокацій в зоні ООС.

Донбас Україна військова техніка ОБСЄ бойовики

 
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