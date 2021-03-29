В окупованому Криму пенсіонерку засудили до 12 років колонії

Вона нібито "шпигувала" для Головного управління розвідки Міноборони України

Вона нібито "шпигувала" для Головного управління розвідки Міноборони України

Фото: з відкритих джерел

В окупованому Севастополі засудили 66-річну місцеву жительку Галину Довгополій до 12 років ув’язнення за “державну зраду”.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт "суду".

Пенсіонерка нібито збирала розвідувальну інформацію про окремий авіаційний полк Чорноморського флоту.

Громадянка Д. визнана винною в скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 Кримінального кодексу Російської Федерації, і їй призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму, з обмеженням свободи на один рік”, - йдеться у повідомленні.

Кримінальну справу "суд" розглядав у закритому режимі через "державну таємницю" і визнав її винною за статтею 275 КК РФ (державна зрада).

Нагадаємо, 11 березня під час засідання Рада національної безпеки та оборони затвердила стратегію деокупації та реінтеграції окупованого Криму та м. Севастополя.