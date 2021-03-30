Главнокомандующий ВСУ Хомчак: РФ наращивает войска вблизи границы Украины

В целом ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп

В целом ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп

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Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.

Об этом сообщил генерал-полковник Руслан Хомчак на внеочередном заседании Верховной рады, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины на временно оккупированных территориях Украины и Автономной Республики Крым находятся 28 батальонных тактических групп противника, а именно в Брянской, Воронежской, Ростовской и на территории временно оккупированного Крыма. Но в последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий за зимний период учений поддержания боевой готовности и общей подготовки будущих совместных стратегических учений "Запад-2021" вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге, - сказал Хомчак.

Хомчак отметил, что в целом ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что вместе с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины составляет угрозы военной безопасности государства.

Он добавил, что с 2014 года за время оккупации полуострова Крым Россией осуществлено наращивание межвидового объединения войск Вооруженных сил РФ, которое сейчас составляет почти 32 тыс. 700 военнослужащих.

В частности, сказал главнокомандующий, в середине марта 2021 года на полигоне Опук были отработаны мероприятия боевой подготовки по вопросам высадки воздушного и морского десантов двумя батальонными тактическими группами при поддержке артиллерийской тактической группы из состава 7-й Десантно-штурмовой дивизии.

После завершения учений указанные подразделения оставили в районе полигона. Дополнительно отмечено наращивание группировки благодаря перемещению еще пяти батальонных тактических групп, - рассказал Хомчак.

Он отметил, что на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях развернута группировка российских оккупационных войск противника, 1-й и 2-й армейский корпуса в составе 14 боевых бригад, полков и подразделений обеспечения численностью почти 28 тыс. лиц, которые действуют при поддержке российских регулярных войск, на командных должностях которых находятся кадровые офицеры вооруженных сил РФ. Кроме того, отметил Хомчак, для подготовки специалистов специальных разведывательных подразделений на временно оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях находится аппарат военных советников и инструкторов вооруженных сил РФ общей численностью более 2 тыс. человек.

На территории Ростовской области дополнительно содержатся до 12 батальонных тактических групп со сроком готовности 1-2 суток, что обеспечивает минимально необходимый комплекс мер немедленного реагирования на возможные военные действия со стороны Украины, - подчеркнул он.

Как сообщалось, Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации на Донбассе. Согласно документу, ответственность за нынешнее обострение лежит на России.