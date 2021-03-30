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30 марта 2021, 11:58 31

СБУ снова обыскивает представителей "Украинского выбора" Медведчука

30 марта 2021, 11:58 31
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Людей, у которых происходят обыски, подозревают в "сепаратизме, терроризме и других преступлениях против основ национальной безопасности"
Людей, у которых происходят обыски, подозревают в "сепаратизме, терроризме и других преступлениях против основ национальной безопасности"
Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины 30 марта проводит обыски у граждан, которые являются или были причастны к общественной организации "Украинский выбор", связанной с пророссийским народным депутатом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Об этом сообщил народный депутат фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Запугивание оппозиции и усиление давления на оппонентов власти в Украине идет полным ходом. После проведенных на прошлой неделе обысков в офисе "Украинского выбора" сегодня с самого утра сотрудники СБУ в нескольких областях Украины проводят обыски у граждан, некогда имевших отношение к этой общественной организации", — написал одиозный нардеп.

По его словам, людей, у которых происходят обыски, подозревают в "сепаратизме, терроризме и других преступлениях против основ национальной безопасности".

По состоянию на 11:30 комментариев СБУ по поводу обысков у сторонников Медведчука не поступало.

Запугивание оппозиции и усиление давления на оппонентов власти в Украине продолжается полным ходом. После проведённых на...

Posted by Ренат Кузьмин on Monday, March 29, 2021

Напомним, 26 марта членам "Украинского выбора” Медведчука вручили подозрения в госизмене.

обыски Украина политика СБУ Виктор Медведчук

 
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