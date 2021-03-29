Боевики дважды обстреляли украинские позиции возле Светлодарска - штаб
29 марта, в течение суток в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 2 случая нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде населенного пункта Светлодарск, где противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что боевых потерь среди украинских воинов нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Также за сутки саперы разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.
Напомним, за прошедшие сутки было зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня.