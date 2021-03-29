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Боевики дважды обстреляли украинские позиции возле Светлодарска - штаб
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29 марта 2021, 18:09 4

Боевики дважды обстреляли украинские позиции возле Светлодарска - штаб

29 марта 2021, 18:09 4
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Вооруженные Силы Украины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил
Вооруженные Силы Украины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил
Фото: из открытых источников
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29 марта, в течение суток в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 2 случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде населенного пункта Светлодарск, где противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Также за сутки саперы разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки было зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня.

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