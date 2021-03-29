Загострення на Донбасі: У ТКГ розповіли, що обговорять цього тижня

30 березня пройдуть відеоконференції робочих підгруп з безпеки, політичних, гуманітарних та економічних питань

30 березня пройдуть відеоконференції робочих підгруп з безпеки, політичних, гуманітарних та економічних питань

Фото з відкритих джерел

На цьому тижні пройдуть чергові засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Донбасу. На відеоконференції планують обговорити мирний план спільних кроків і відкриття пунктів пропуску.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації, пише RegioNews.

Повідомляється, що 30 березня пройдуть відеоконференції робочих підгруп з безпеки, політичних, гуманітарних та економічних питань. А на середу запланована відеоконференція спільного засідання ТКГ.

Порядок денний на цей тиждень:

порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;

імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

продовження розробки плану спільних кроків;

відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в Золотому і Щасті;

обмін утримуваними особами;

повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Також повідомляється, що на сьогодні тривають консультації політичних радників "нормандської четвірки", щоб повернутися до повного режиму припинення вогню. Крім того, за дорученням президента Володимира Зеленського головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак проводить розслідування за фактом загибелі 26 березня українських військовослужбовців в районі Шумів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський проводить консультації з керівництвом "нормандської четвірки" через обстріли на Донбасі.