Загострення на Донбасі: бойовики 10 разів порушили режим "тиші"

Бойових втрат серед українських захисників та цивільного населення немає

Бойових втрат серед українських захисників та цивільного населення немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 28 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, з яких 8 обстрілів наших позицій, одне дистанційне мінування та один обстріл населеного пункту.

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

Зокрема, неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, по нашим захисникам противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Причепилівки ворог застосував ручний протитанковий гранатомет. Поблизу селищ Південне та Широкине противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку населеного пункту Луганське ворогом було здійснено дистанційне мінування позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

А також з мінометів 120-мм був обстріляний населений пункт Водяне, що на Приазов’ї.

Бойових втрат серед українських захисників та цивільного населення немає.

Станом на 7 годину ранку, 29 березня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так неподалік Світлодарська російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед захисників Збройних Сил України немає.

Нагадаємо, минулої доби було зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню.