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Доба в ООС: бойовики стріляли із заборонених мінометів 120-го калібру
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28 березня 2021, 18:50 2

Доба в ООС: бойовики стріляли із заборонених мінометів 120-го калібру

28 березня 2021, 18:50 2
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Окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли
Фото: із відкритих джерел
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Протягом доби в зоні проведення ООС з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населених пунктів Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ”, поблизу містечка Південне, противник обстрілював позиції українських захисників з мінометів калібру 82 мм.

А в районі населеного пункту Луганське ворог здійснив дистанційне мінування українських позицій з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ”, - додали в штабі ООС.

Там зазначили, що сьогодні, 28 березня поблизу населеного пункту Водяне передові підрозділи Збройних Сил зафіксували облаштування російськими найманцями існуючих та створення нових позицій у напрямку лінії розмежування.

Нагадаємо, минулої доби в ООС зафіксували 6 порушень режиму "тиші", бойових втрат серед наших захисників не було.

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