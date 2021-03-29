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29 березня 2021, 16:56 3

Нардепам рекомендують засудити заворушення біля Офісу президента 20 березня

29 березня 2021, 16:56 3
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Йдеться про проект постанови №5295
Йдеться про проект постанови №5295
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на русском языке

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити проект постанови про засудження заворушень біля Офісу президента 20 березня. Йдеться про проект постанови №5295.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

"Голова підкомітету Владлен Неклюдов доповів пропозицію підкомітету щодо підтримки комітетом проекту постанови з виключенням пункту 2 про доручення Державному управлінню справами подати до Верховної Ради інформацію щодо розміру шкоди, завданої будівлі Офісу президента", - сказано у повідомленні.

За проект постанови проголосували 16 членів комітету, двоє - проти, а троє - утрималися.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект постанови №5295 за основу і в цілому з урахуваннями пропозиції комітету", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня прихильники Стерненка облили Офіс президента фарбою і закидали фаєрами.

Офіс президента оцінив збитки від акції протесту прихильників Стерненка. Називають суму у 2 мільйони гривень.

Також "Слуги народу" ініціюють позачергове засідання Ради через акцію "за Стерненка". Мають намір дати оцінку подіям 20 березня біля Офісу президента.

Згодом журналісти підрахували, скільки реально коштує усунути пошкодження на будівлі ОП, відмити граніт і реставрувати двері обійдеться щонайбільше в 50 тис. грн.

Україна Офіс президента нардепи Верховна Рада парламент

 
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