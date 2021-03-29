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29 марта 2021, 16:56 2

Нардепам рекомендуют осудить беспорядки возле Офиса президента 20 марта

29 марта 2021, 16:56 2
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Речь идет о проекте постановления №5295
Речь идет о проекте постановления №5295
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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять проект постановления об осуждении беспорядков возле Офиса президента 20 марта. Речь идет о проекте постановления №5295.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

"Глава подкомитета Владлен Неклюдов доложил предложение подкомитета по поддержке комитетом проекта постановления с исключением пункта 2 о поручении Государственному управлению делами подать в Верховную раду информацию о размере вреда, причиненного зданию Офиса президента", - сказано в сообщении.

За проект постановления проголосовали 16 членов комитета, двое - против, а трое - воздержались.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект постановления №5295 за основу и в целом с учетом предложения комитета", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта сторонники Стерненка облили Офис президента краской и забросали файерами.

Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.

"Слуги народа" инициируют внеочередное заседание Рады из-за акции "за Стерненка". Намерены дать оценку событиям 20 марта возле Офиса президента.

Впоследствии журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.

Украина Офис президента нардепы Верховная Рада парламент

 
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