Нардепам рекомендуют осудить беспорядки возле Офиса президента 20 марта
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять проект постановления об осуждении беспорядков возле Офиса президента 20 марта. Речь идет о проекте постановления №5295.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.
"Глава подкомитета Владлен Неклюдов доложил предложение подкомитета по поддержке комитетом проекта постановления с исключением пункта 2 о поручении Государственному управлению делами подать в Верховную раду информацию о размере вреда, причиненного зданию Офиса президента", - сказано в сообщении.
За проект постановления проголосовали 16 членов комитета, двое - против, а трое - воздержались.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять проект постановления №5295 за основу и в целом с учетом предложения комитета", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 марта сторонники Стерненка облили Офис президента краской и забросали файерами.
Офис президента оценил ущерб от акции протеста сторонников Стерненка. Называют сумму в 2 миллиона гривен.
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Впоследствии журналисты подсчитали, сколько реально стоит устранить повреждения на здании ОП, отмыть гранит и реставрировать двери обойдется максимум в 50 тыс. грн.