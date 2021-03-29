Нардепам рекомендуют осудить беспорядки возле Офиса президента 20 марта

26 марта 2021

Сто дней без Кернеса: почему харьковчане уже не верят в "Успешный Харьков" с Тереховым

Похоже, что сама жизнь вносит даже определенные правки в название правящей в городе политической силы. Где "Блок без Кернеса – успешный Харьков?" звучит уже как тревожный вопрос вместо вдохновляющего ...