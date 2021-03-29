Керівництво Херсонщини помітили на вечірці з напівголими дівчатами

Гості вечірки не дотримувалися соціальної дистанції та не носили масок

Гості вечірки не дотримувалися соціальної дистанції та не носили масок

Фото: most.ks.ua

Топчиновників Херсонщини помітили на закритій вечірці, на якій танцювали напівголі дівчата. Вечірку влаштував депутат Херсонської обласної ради та директор театру Олександр Книга.

Як передає RegioNews, про це повідомило місцеве видання "Мост".

Зазначається, що серед гостей були помічені голова Херсонської ОДА Сергій Козир з дружиною, мер Херсона Ігор Колихаєв, депутат міськради Андрій Дмитрієв, депутат облради Вікторія Гавренкова, директор Департаменту гуманітарної політики ОДА Михайло Лінецький, бізнесмени Садіар Мамедов і Валерій Боржков.

На опублікованому відео помітно, що гості вечірки не дотримувалися соціальної дистанції та не носили масок. Перед гостями, які сиділи на сцені, зокрема виступали дівчата, одягнені тільки в спідню білизна.

Повідомляється, що відео в Instagram публікували учасниці заходу, називаючи це саме "закритою вечіркою" на честь Дня театру.

Нагадаємо, в березні 2020 року для депутатів Херсонської ОДА на честь свята 8 березня виступив гурт "Степ” із провокативними піснями, а розважали можновладців напівоголені дівчата.