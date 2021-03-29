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29 березня 2021, 10:16 323

Одразу два кандидати заявили про свою перемогу на довиборах в Івано-Франківській області

29 березня 2021, 10:16 323
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За даними одного із кандидатів, він отримав перевагу лише у 167 голосів
За даними одного із кандидатів, він отримав перевагу лише у 167 голосів
Фото: з відкритих джерел
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Політична партія "Слуга народа" офіційно заявила про перемогу свого кандидата Василя Вірастюка на довиборах у Верховну Раду по 87 округу на Івано-Франківщині. Водночас кандидат Олександр Шевченко також заявив, що отримав перемогу на цьому окрузі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на публікації у соцмережах.

У заяві політичної партії "слуг" йдеться про те, що її представники провели паралельний підрахунок голосів, згідно з яким, перемогу у 87 окрузі отримує Василь Вірастюк.

"Тепер головне завдання - захистити наш результат!", - йдеться у повідомленні політсили.

Протилежну інформацію повідомив кандидат у нардепи Олександр Шевченко. Він подякував меру Івано-Франківська Руслану Марцінківу за визнання його перемоги. Так, за даними градоначальника, Шевченко виграв з перевагою в 167 голосів.

Нагадаємо, 28 березня у Донецькій та Івано-Франківській областях проходили довибори у Раду, участь у проміжних виборах народних депутатів беруть 32 кандидати.

вибори ВР Івано-Франківськ голосування Кандидат

 
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