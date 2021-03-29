Довибори у Раду: зафіксовано понад три десятки порушень, відкрито 2 справи

Найбільше порушень в окрузі на Івано-Франківщині

Найбільше порушень в окрузі на Івано-Франківщині

Фото: Нацполіція

На довиборах у Верховну Раду, які відбувалися у неділю, правоохоронці зафіксували 39 повідомлень про порушення. Також в поліції порушили два кримінальні провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Найбільше порушень зареєстровано в Івано-Франківській області - 21 і в Донецькій області - 13. Там відбувалися проміжні вибори народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час проміжних і повторних виборів депутатів сільських, міських рад до органів поліції надійшло 5 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом (по одному - Запорізькій, Закарпатській, Сумській, Львівській та Волинській областях).

Правоохоронці зазначають, що порушення переважно стосувалися незаконної агітації - 12, підкупу виборців - 5, фальсифікації виборчих документів - 5, незаконних опитувань - 2, фотографування виборчого бюлетеня - 1, звезення виборців - 1, знищення агітаційних матеріалів - 1, спроби виносу виборчого бюлетеня - 1, знищення виборчого бюлетеня - 1 і перешкоджання роботі виборчої комісії - 1.

Також наголошується, що в Донецькій області правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за ст. 158-1 (незаконне використання виборчого бюлетеня...) Кримінального кодексу України.

Разом із тим, у поліції повідомили, що серйозних порушень виборчого процесу в день голосування не зафіксовано, а поліцейські продовжують нести службу біля дільниць і супроводжувати членів комісій та виборчу документацію до територіальної виборчої комісії.

Нагадаємо, 28 березня у Донецькій та Івано-Франківській областях проходили довибори у Раду, участь у проміжних виборах народних депутатів беруть 32 кандидати.