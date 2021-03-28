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Доба на Донбасі: бойовики 11 разів стріляли із забороненого озброєння
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28 березня 2021, 09:57 9

Доба на Донбасі: бойовики 11 разів стріляли із забороненого озброєння

28 березня 2021, 09:57 9
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Обстріли в зоні бойових дій на сході України не стихають
Обстріли в зоні бойових дій на сході України не стихають
Фото: із відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 27 березня, в зоні проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 випадків порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ”, по позиціях наших воїнів у передмісті Шумів окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 82-го калібру”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу населених пунктів Зайцеве та Луганське окупаційні війська обстріляли позиції Збройних Сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Водяного, що на Приазов’ї, та селища Славне – з гранатометів різних систем. У передмісті Широкиного противник вів обстріл зі стрілецької зброї, - додали у штабі.

До того ж, неподалік Авдіївки було зафіксовано проліт безпілотника противника з перетином лінії розмежування. Завдяки вмілим діям наших воїнів, безпілотник було вчасно подавлено.

Станом на 7 годину ранку 28 березня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу Талаківки та Водяного, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Нагадаємо, 26 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

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