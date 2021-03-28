Сутки на Донбассе: боевики 11 раз стреляли из запрещенного вооружения

Обстрелы в зоне боевых действий на востоке Украины не стихают

Обстрелы в зоне боевых действий на востоке Украины не стихают

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 27 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по позициям наших воинов в пригороде Шумов оккупанты применили запрещены Минскими договоренностями минометы 82-го калибра ", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи населенных пунктов Зайцево и Луганское оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных Сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного, что на Приазовье и поселка Славное - из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия", - добавили в штабе.

К тому же, неподалеку Авдеевки было зафиксировано пролет безпилотника противника с пересечением линии разграничения. Благодаря умелым действиям наших воинов, беспилотник был вовремя подавлен.

По состоянию на 7:00 утра 28 марта, зафиксированы 3 обстрелы со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи Талаковки и Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Напомним, 26 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.