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Загострення на Донбасі: четверо загинули, двоє отримали поранення
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27 березня 2021, 10:14 3

Загострення на Донбасі: четверо загинули, двоє отримали поранення

27 березня 2021, 10:14 3
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На дії противника військовослужбовці Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь
На дії противника військовослужбовці Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 26 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У тому ж напрямку, у передмісті селища Майорськ, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу чотири захисники зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї у напрямку позицій Збройних Сил України поблизу Верхньоторецького.

Станом на 7 годину ранку 27 березня, зафіксовано 1 обстріл з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, неподалік населеного пункту Славне противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

Нагадаємо, добою раніше збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

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