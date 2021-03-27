Від початку доби в ООС зафіксували 6 порушень режиму "тиші"

Бойових втрат серед наших захисників немає

Бойових втрат серед наших захисників немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом поточної доби, 27 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" у передмісті населених пунктів Славне, Авдіївка та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу селища Зайцеве збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Нагадаємо, 26 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.