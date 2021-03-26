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26 березня 2021, 17:58 12

Довибори в Раду: ЦВК оголосила про завершення передвиборчої агітації

26 березня 2021, 17:58 12
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Комісія висунула попередження 11 кандидатам
Комісія висунула попередження 11 кандидатам
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 26 березня Центральна виборча комісія під час засідання оголосила про завершення передвиборчої агітації на території округів №50 та №87 в Івано-Франківській та Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Як заявила Центральна виборча комісія, 26 березня, о 24 годині закінчується передвиборна агітація на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50 та № 87.

ЦВК нагадує, що згідно з вимогами Виборчого кодексу, ведення передвиборної агітації напередодні дня голосування та в день голосування забороняється, відповідно – це 27 і 28 березня 2021 року”, - заявили у Комісії.

Також ЦВК оголосила попередження 11 кандидатам у народні депутати України в округах №50 та №87 через порушення термінів подання проміжних фінансових звітів.

Попередження отримали кандидати по округу №50 в Донецькій області Іштван Добша, Людмила Дорошенко, Валентин Рибін та Антон Ровенський.

Також це стосується кандидатів по округу №87 в Івано-Франківській області – Руслана Дереворіза, Марію Жолоб, Руслана Зозуля, Йосипа Резеш, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка.

Комісія встановила, що розпорядники поточних рахунків виборчих фондів цих кандидатів порушили терміни подання до окружних виборчих комісій проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів”, - йдеться в повідомленні.

Також ЦВК внесла зміни до складу окружної виборчої комісії округу №87, утвореної відповідно до постанови ЦВК від 5 лютого 2021 року №45.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила "сітку” підкупу виборців на 87 окрузі Івано-Франківської області.

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