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26 марта 2021, 17:58 12

Довыборы в Раду: ЦИК объявила о завершении предвыборной агитации

26 марта 2021, 17:58 12
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Комиссия выдвинула предупреждение 11 кандидатам
Комиссия выдвинула предупреждение 11 кандидатам
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 26 марта Центральная избирательная комиссия на заседании объявила о завершении предвыборной агитации на территории округов №50 и №87 в Ивано-Франковской и Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Как заявила Центральная избирательная комиссия, 26 марта, в 24 часа заканчивается предвыборная агитация на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №50 и №87.

ЦИК напоминает, что согласно требованиям Избирательного кодекса, ведение предвыборной агитации накануне дня голосования и в день голосования запрещается, соответственно - это 27 и 28 марта 2021 года", - заявили в Комиссии.

Также ЦИК объявила предупреждение 11 кандидатам в народные депутаты Украины в округах №50 и №87 из-за нарушения сроков представления промежуточных финансовых отчетов.

Предупреждения получили кандидаты по округу №50 в Донецкой области Иштван Добша, Людмила Дорошенко, Валентин Рыбин и Антон Ровенский.

Также это касается кандидатов по округу №87 в Ивано-Франковской области: Руслана Деревориза, Марии Желоб, Руслана Зозулю, Иосифа Резеша, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко.

Комиссия установила, что распорядители текущих счетов избирательных фондов этих кандидатов нарушили сроки представления в окружные избирательные комиссии промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов", - говорится в сообщении.

Также ЦИК внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии округа №87, образованной в соответствии с постановлением ЦИК от 5 февраля 2021 года №45.

Напомним, ранее СБУ разоблачила "сетку" подкупа избирателей на 87 округе Ивано-Франковской области.

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