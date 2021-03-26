Офіс президента застосовує адмінресурс на виборчому окрузі №87 - КВУ

Вибори в ОВО №87 відбудуться в неділю 28 березня

Вибори в ОВО №87 відбудуться в неділю 28 березня

Фото: з відкритих джерел

В Комітеті виборців України заявляють, що залучення Офісом президента до робочої наради на тему вакцинації в Івано-Франківській області Василя Вірастюка, який є одним з кандидатів в народні депутати в ОВО №87, є прикладом використання адміністративного ресурсу та суперечить міжнародним стандартам вільних та чесних виборів.

Про це повідомляє пресслужба комітету, передає RegioNews.

Так, 22 березня на офіційному вебсайті президента було опубліковано новину: "Володимир Зеленський обговорив з Василем Вірастюком перебіг вакцинації на Івано-Франківщині та допомогу місцевому малому бізнесу під час карантину". Мова йде про робочу нараду президента щодо перебігу вакцинації проти COVID-19 та готовності медичної системи на Івано-Франківщині. Вірастюк же був представлений як "громадський діяч, який є кандидатом у народні депутати у 87-му мажоритарному окрузі".

У тексті повідомлення було наведено низку коментарів від Вірастюка.

За оцінкою КВУ вказані повідомлення на офіційному вебсайті президента є прикладом використання адміністративного ресурсу і прихованою агітацією на користь В. Вірастюка. КВУ відзначає, що залучення ресурсів органів державної влади для проведення прихованої агітації на користь одного з кандидатів порушує принцип рівності кандидатів в ОВО №87", - йдеться у повідомленні.

На думку КВУ залучення Вірастюка до обговорення питань вакцинації населення стало можливим внаслідок того, що він є кандидатом від президентської партії в ОВО 87, а не через його фаховий та професійний досвід.

До подібних нарад за участю президента мають залучатися професіонали та фахівці з протиепідемічних заходів, а не окремі кандидати в народні депутати, оскільки на таких заходах вирішуються питання, пов'язані із життям і здоров'ям громадян", - йдеться у повідомленні.

КВУ закликає Зеленського дотримуватись принципів чесних і вільних виборів та не створювати додаткові переваги для окремих кандидатів в ОВО №87.

Нагадаємо, 16 березня Маруся Звіробій знялася з довиборів на користь представника "Свободи". Того ж дня генпродюсер "112 Україна" Марчевський повідомив, що не буде балотуватися на довиборах до Ради по округу на Донбасі.

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