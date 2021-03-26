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26 березня 2021, 15:58 391

Івано-Франківськ послабить карантин, - мер

26 березня 2021, 15:58 391
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Однак місто ще тиждень перебуватиме в "червоній" зоні
Однак місто ще тиждень перебуватиме в "червоній" зоні
Фото з відкритих джерел
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В Івано-Франківську покращилась ситуация з коронавірусом і є всі передумови для помʼякшення карантину та "помаранчевої" зони. Однак місто ще тиждень перебуватиме в "червоній", оскільки зміна зони залежить від ситуації в області в цілому.

Про це заявив мер міста Руслан Марцінків у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

За його словами, за останні дні у місті фіксувалось менше летальних випадків, а за вчорашню добу — жодного.

"Сьогодні ввечері має бути обласна комісія. Але ми ухвалили внутрішнє рішення, що з понеділка (29 березня, — ред.) будемо поетапно відкривати дитячі садки та початкові класи", — сказав Марцинків.

Також він додав, що ще радяться з батьківською громадкістю щодо того, чи хочуть вони, щоб відкривався той чи інших заклад.

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Posted by Руслан Марцінків on Friday, March 26, 2021

Раніше Марцінків повідомляв, що Прикарпаття може вийти з "червоної" зони вже в п'ятницю.

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