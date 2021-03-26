Івано-Франківськ послабить карантин, - мер
В Івано-Франківську покращилась ситуация з коронавірусом і є всі передумови для помʼякшення карантину та "помаранчевої" зони. Однак місто ще тиждень перебуватиме в "червоній", оскільки зміна зони залежить від ситуації в області в цілому.
Про це заявив мер міста Руслан Марцінків у своєму відеозверненні, передає RegioNews.
За його словами, за останні дні у місті фіксувалось менше летальних випадків, а за вчорашню добу — жодного.
"Сьогодні ввечері має бути обласна комісія. Але ми ухвалили внутрішнє рішення, що з понеділка (29 березня, — ред.) будемо поетапно відкривати дитячі садки та початкові класи", — сказав Марцинків.
Також він додав, що ще радяться з батьківською громадкістю щодо того, чи хочуть вони, щоб відкривався той чи інших заклад.
Оперативно про стан справ (Відповіді на запитання) 26.03.2021
Оперативно про стан справ (Відповіді на запитання) 26.03.2021Posted by Руслан Марцінків on Friday, March 26, 2021
Раніше Марцінків повідомляв, що Прикарпаття може вийти з "червоної" зони вже в п'ятницю.