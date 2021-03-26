08:56  26 березня
В Україні продовжує зростати кількість нових випадків зараження COVID-19
13:50  26 березня
У Запоріжжі обвалилася шестиповерхова будівля
16:40  26 березня
На Донбасі загинули четверо українських військових
UA | RU
UA | RU
26 березня 2021, 16:26 8

У Хмельницькому міська влада вирішила посилити карантин

26 березня 2021, 16:26 8
Читайте также на русском языке
Кафе, бари та рестораниміста не будуть працювати з 22:00 до 7:00 ранку
Кафе, бари та рестораниміста не будуть працювати з 22:00 до 7:00 ранку
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 26 березня у Хмельницькому міська комісія ТЕБ і НС вирішила запровадити додаткові карантинні обмеження.

Про це повідомляє "Незалежний громадський портал", передає RegioNews.

Згідно із новим переліком заборон, із понеділка, 29 березня після канікул будуть очно навчатися лише учні 1-4 класів, средня школа переходить на дистанційну форму навчання.

Без змін будуть працювати дитячі садочки. Також у Хмельницькому буде заборонено:

  • приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності, в тому числі розташованих в торговельно-розважальних центрах;
  • робота після 22-ї та до 7-ї години ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо, крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
  • робота гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи гуртків в дистанційному режимі;

Окремо комісія рекомендувала керівникам закладів вищої освіти організувати дистанційне навчання.

Нагадаємо, Івано-Франківськ послабить карантин, але ще тиждень перебуватиме в "червоній" зоні.

коронавірус карантин Хмельницький горсовет комісія

Івано-Франківськ послабить карантин, - мер
26 березня 2021, 15:58
В Ужгороді продовжили призупинення навчання в 1-4 класах
26 березня 2021, 15:42
Ще одна область України опинилася під загрозою потрапляння в "червону зону"
26 березня 2021, 14:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Закарпаття, зустрічай! Що треба шукати у призначенні Тищенка – об’єктивну закономірність чи банальні інтереси
Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять у "Успішний Харків" з Тереховим
Всі публікації »
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram