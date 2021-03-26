У Хмельницькому міська влада вирішила посилити карантин

Кафе, бари та рестораниміста не будуть працювати з 22:00 до 7:00 ранку

Кафе, бари та рестораниміста не будуть працювати з 22:00 до 7:00 ранку

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 26 березня у Хмельницькому міська комісія ТЕБ і НС вирішила запровадити додаткові карантинні обмеження.

Про це повідомляє "Незалежний громадський портал", передає RegioNews. Згідно із новим переліком заборон, із понеділка, 29 березня після канікул будуть очно навчатися лише учні 1-4 класів, средня школа переходить на дистанційну форму навчання. Без змін будуть працювати дитячі садочки. Також у Хмельницькому буде заборонено: приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності, в тому числі розташованих в торговельно-розважальних центрах;

робота після 22-ї та до 7-ї години ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо, крім адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

робота гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи гуртків в дистанційному режимі; Окремо комісія рекомендувала керівникам закладів вищої освіти організувати дистанційне навчання. Нагадаємо, Івано-Франківськ послабить карантин, але ще тиждень перебуватиме в "червоній" зоні.

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