Семенченко відреагував на звинувачення СБУ

Інформація про те, що його заарештували та оголосили підозру, не відповідає дійсності

Інформація про те, що його заарештували та оголосили підозру, не відповідає дійсності

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України VIII скликання Семеном Семенченко заявив, що відкидає усі звинувачення СБУ та каже, що завжди діяв в інтересах України.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

З подивом дізнався, що за час моєї відсутності я був оголошений СБУ найстрашнішим терористом.... Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ", - нависав Семенченко.

За його словами, інформація про те, що його заарештували та оголосили підозру, не відповідає дійсності.

Він запевнив, що не буде ховатися від слідства чи тікати за кордон. Семенченко вирішив самостійно відвідати офіс СБУ, аби отримати підозру та дати пояснення.

Нагадаємо, 24 березня СБУ провела обшук в агента НАБУ Шевченка, його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань.

Того ж дня в Службі безпеки України заявили, що агент НАБУ Євген Шевченко спільно із нардепом 8 скликання Семеном Семенченком створив приватну військову компанію і займався постачанням в Україну з Росії військових товарів.

Пізніше агент НАБУ Шевченко заперечив свою причетність до звинувачень СБУ у створенні приватної армії.