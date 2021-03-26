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26 марта 2021, 12:59 50

Семенченко отреагировал на обвинения СБУ

26 марта 2021, 12:59 50
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Информация о том, что его арестовали и объявили подозрение, не соответствует действительности
Информация о том, что его арестовали и объявили подозрение, не соответствует действительности
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Украины VIII созыва Семеном Семенченко заявил, что отвергает все обвинения СБУ и говорит, что всегда действовал в интересах Украины.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

С удивлением узнал, что за время моего отсутствия я был объявлен СБУ самым страшным террористом.... Я всегда действовал в интересах Украины и отвергаю все обвинения СБУ", - нависал Семенченко.

По его словам, информация о том, что его арестовали и объявили подозрение, не соответствует действительности.

Он заверил, что не будет скрываться от следствия или бежать за границу. Семенченко решил самостоятельно посетить офис СБУ, чтобы получить подозрение и дать объяснения.

Напомним, 24 марта СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко, его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований.

в Тот же день в Службе безопасности Украины заявили, что агент НАБУ Евгений Шевченко совместно с нардепом 8 созыва Семеном Семенченко создал частную военную компанию и занимался поставками в Украину из России военных товаров.

Позже агент НАБУ Шевченко отрицал свою причастность к обвинениям СБУ в создании частной армии.

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