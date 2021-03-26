Семенченко отреагировал на обвинения СБУ
Народный депутат Украины VIII созыва Семеном Семенченко заявил, что отвергает все обвинения СБУ и говорит, что всегда действовал в интересах Украины.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
С удивлением узнал, что за время моего отсутствия я был объявлен СБУ самым страшным террористом.... Я всегда действовал в интересах Украины и отвергаю все обвинения СБУ", - нависал Семенченко.
По его словам, информация о том, что его арестовали и объявили подозрение, не соответствует действительности.
Он заверил, что не будет скрываться от следствия или бежать за границу. Семенченко решил самостоятельно посетить офис СБУ, чтобы получить подозрение и дать объяснения.
Напомним, 24 марта СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко, его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований.
в Тот же день в Службе безопасности Украины заявили, что агент НАБУ Евгений Шевченко совместно с нардепом 8 созыва Семеном Семенченко создал частную военную компанию и занимался поставками в Украину из России военных товаров.
Позже агент НАБУ Шевченко отрицал свою причастность к обвинениям СБУ в создании частной армии.