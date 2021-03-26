Семенченко отреагировал на обвинения СБУ

Информация о том, что его арестовали и объявили подозрение, не соответствует действительности

Информация о том, что его арестовали и объявили подозрение, не соответствует действительности

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины VIII созыва Семеном Семенченко заявил, что отвергает все обвинения СБУ и говорит, что всегда действовал в интересах Украины.

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