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В Україні продовжує зростати кількість нових випадків зараження COVID-19
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26 березня 2021, 08:56 6

В Україні продовжує зростати кількість нових випадків зараження COVID-19

26 березня 2021, 08:56 6
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Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях
Найбільше нових заражень виявили в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 25 березня COVID-19 діагностували у 18 132 осіб, зафіксовано 326 летальних випадків, госпіталізували 4 826 хворих, 7138 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

18 132 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні. Серед захворілих - 923 дитини і 435 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 119 087 (в тому числі методом ПЛР - 53 495, методом ІФА - 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 42 832).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1545), Дніпропетровській (1358), Львівській (1304), Харківській (1204) областях та місті Київ (1164).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 614 707 осіб;
  • одужало - 1 290 158 осіб;
  • летальних результатів - 31 461;
  • проведено ПЛР-тестів - 7 889 544.

Як повідомлялося, 24 березня був новий антирекорд: в Україні за добу вперше виявили майже 17 тисяч COVID-хворих. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Житомирській областях.

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