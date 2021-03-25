Прикарпаття може вийти з "червоної” зони вже у п’ятницю — Марцінків

Він підтримав вимоги підприємців щодо пом’якшення карантину

Він підтримав вимоги підприємців щодо пом’якшення карантину

Фото: gk-press.if.ua

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вважає, що місто та область готові до виходу із "червоної” зони карантину.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Міський голова підтримав вимоги представників бізнесу, які сьогодні, 25 березня під будівлею ОДА вимагали дозволити їм працювати та скасувати карантин. Марцінків вийшов до мітингувальників і висловив надію, що завтра, 26 березня Івано-Франківська область зможе вийти з "червоної" зони.

Підприємці вимагають, щоб їм дали право працювати. Розумію і підтримую вимоги. Треба дати людям можливість заробляти на життя - місто на карантині вже місяць!”, - сказав Руслан Марцінків.

Він зазначив, що наразі є всі передумови, щоб Кабінет Міністрів вивів область із "червоної” зони епідеміологічної небезпеки і встановив обмеження "помаранчевого” рівня.

Підстави є: зменшується кількість хворих і госпіталізованих у лікарнях. Ми нарешті закриваємо пологовий будинок і там більше не будуть приймати COVID-пацієнтів”, - говорить мер.

Нагадаємо, коронавірус в Івано-Франківську: Марцінків заявив про покращення епідситуації в місті.