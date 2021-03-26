У мережі з'явилися комікси, які висміюють харківських політиків

Автори коміксу хочуть поглянути на міську політику під нетиповим кутом

Автори коміксу хочуть поглянути на міську політику під нетиповим кутом

Фото: prestol1stolitsy

В мережі Інтернет з'явилися комікси з вигаданими персонажами, які описують майбутні вибори мера Харкова.

Їх опублікував новий проєкт "Престол 1-ї столиці", повідомляє RegioNews.

Автори коміксу описують останні політичні події Харкова та найбільшу увагу приділяють майбутній боротьбі за мерське крісло. За їх словами, комікси засновані на "нереальних подіях", але підкреслюють, що будь-яка схожість зі справжніми політиками вітається.

В описі до проєкту йдеться, що він створюється "групою харків'ян, яким небайдуже майбутнє міста і які не обділені почуттям гумору".

"Це спроба поглянути на міську політику і вибори під нетиповим кутом, осмислити всі серйозні речі, які відбуваються з гумором. Ми хочемо популяризувати політичні процеси, щоб харків'яни розуміли їх і робили свідомий вибір. Якщо хтось із наших героїв коміксів вам здасться знайомим, навіть не сумнівайтеся - це не випадково. Але ми і не збиралися образити когось із реальних людей ", - розповідають автори проєкту.

Героями мальованих історій є вигадані персонажі: Замзамич Блідий, Містер Пуфік, Дон Марксович і Арсеній Бабаков. Втім, їх зображення дуже нагадують справжніх фігурантів вже фактично розпочатої виборчої гонки - Ігоря Терехова, Павла Фукса, Михайла Добкіна та Арсена Авакова.

Раніше повідомлялося, що в Харкові опублікували фейкову соціологію на користь Терехова. Автори опитування вказали різні дані в таблиці та описі результатів дослідження

Нагадаємо, 17 березня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади і місцевого самоврядування рекомендував призначити вибори мера Харкова 31 жовтня 2021 року.

Терехов обдурив харків'ян: опалення в Харкові подорожчало, перерахунок зробили тільки за січень, лютневі платіжки прийшли знову з подорожчанням.

Також повідомлялось, що НАЗК підозрює Терехова в корупції на зовнішній рекламі в Харкові.

Читайте також: Ковід-колапс в Харкові: Що робив би Кернес і чого не робить Терехов