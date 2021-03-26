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26 марта 2021, 10:06 303

В сети появились комиксы, высмеивающие харьковских политиков

26 марта 2021, 10:06 303
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Авторы комикса хотят взглянуть на городскую политику под нетипичным углом
Авторы комикса хотят взглянуть на городскую политику под нетипичным углом
Фото: prestol1stolitsy
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В сети Интернет появились комиксы с вымышленными персонажами, описывающие предстоящие выборы мэра Харькова. 

Их опубликовал новый проект "Престол 1-й столицы", сообщает RegioNews.

Авторы комикса описывают последние политические события Харькова и наибольшее внимание уделяют предстоящей борьбе за мэрское кресло. По их словам, комиксы основаны на "нереальных событиях", но подчеркивают, что любое сходство с настоящими политиками приветствуется.

В описании к проекту говорится, что он создается "группой харьковчан, которым небезразлично будущее их города и которые не обделены чувством юмора".

"Это попытка взглянуть на городскую политику и выборы под нетипичным углом, осмыслить все происходящие серьезные вещи с юмором. Мы хотим популяризировать политические процессы, чтобы харьковчане понимали их и делали сознательный выбор. Если кто-то из героев наших комиксов вам покажется знакомым, даже не сомневайтесь - это не случайно. Но мы и не собирались оскорбить кого-то из реально живущих сейчас людей ", - рассказывают авторы проекта.

Героями рисованных историй являются вымышленные персонажи: Замзамыч Бледный, Мистер Пуфик, Дон Марксович и Арсений Бабаков. Впрочем, их изображения очень напоминают настоящих фигурантов уже фактически начатой избирательной гонки - Игоря Терехова, Павла Фукса, Михаила Добкина и Арсена Авакова.

Ранее сообщалось, что в Харькове опубликовали фейковую социологию в пользу Терехова. Авторы опроса указали разные данные в таблице и описании результатов исследования

Напомним, 17 марта Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал назначить выборы мэра Харькова 31 октября 2021 года.

Терехов обманул харьковчан: отопление в Харькове подорожало. Перерасчет сделали только за январь, февральские платежки пришли вновь с подорожанием.

Также сообщалось, что НАПК подозревает Терехова в коррупции на наружной рекламе в Харькове.

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выборы Харьков Кандидат Геннадий Кернес Михаил Добкин Игорь Терехов

 
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