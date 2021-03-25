13:25  25 березня
МОЗ оновило розподіл карантинних зон, Київ та 10 областей - "червоні"
13:06  25 березня
Протест на Банковій: суд переніс обрання запобіжних заходів двом підозрюваним
18:14  25 березня
Доба в ООС: бойовики обстріляли позиції Збройних Сил біля Світлодарська
UA | RU
UA | RU
25 березня 2021, 18:14 4

Доба в ООС: бойовики обстріляли позиції Збройних Сил біля Світлодарська

25 березня 2021, 18:14 4
Читайте также на русском языке
Бойових втрат внаслідок обстрілу серед українських військових немає
Бойових втрат внаслідок обстрілу серед українських військових немає
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

25 березня від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано один ворожий обстріл українських позицій в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” неподалік селища Світлодарськ.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Там окупанти вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також як повідомляють у штабі ООС із посиланням на звіт Місії ОБСЄ від 24 березня, на території ОРЛО було зафіксовано військову техніку збройних формувань Російської Федерації: 3 одиниці БМП-1, 11 бронетранспортерів МТ-ЛБ та 4 одиниці МТ-ЛБ.

Вкотре Місія зафіксувала 75 протитанкових мін, встановлених поперек дороги на відстані близько 3 км від Лозового, що на Донеччині. У полях поблизу цього ж населеного пункту виявлено ще приблизно 330 протитанкових мін. За оцінкою СММ, усі ці міни належать збройним формуванням Російської Федерації”, - додали в ЗСУ.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”.

Донбас ООС війна обстріли АТО звіт

ОБСЄ фіксує зменшення кількості порушень режиму "тиші" на Донбасі
25 березня 2021, 10:50
На Донбасі зафіксували сім порушень режиму "тиші": гатили із гранатометів та кулеметів
25 березня 2021, 08:11
Доба в ООС: бойовики знову застосовували заборонене озброєння
24 березня 2021, 18:44
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Ковід-колапс в Харкові: Що робив би Кернес і чого не робить Терехов
Одеський ветеран-тихоня. Чого домігся Гриневецький за сто днів при владі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram