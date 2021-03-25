Доба в ООС: бойовики обстріляли позиції Збройних Сил біля Світлодарська

Бойових втрат внаслідок обстрілу серед українських військових немає

Бойових втрат внаслідок обстрілу серед українських військових немає

Фото: із відкритих джерел

25 березня від початку доби в зоні проведення ООС було зафіксовано один ворожий обстріл українських позицій в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” неподалік селища Світлодарськ.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Там окупанти вели вогонь із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також як повідомляють у штабі ООС із посиланням на звіт Місії ОБСЄ від 24 березня, на території ОРЛО було зафіксовано військову техніку збройних формувань Російської Федерації: 3 одиниці БМП-1, 11 бронетранспортерів МТ-ЛБ та 4 одиниці МТ-ЛБ.

Вкотре Місія зафіксувала 75 протитанкових мін, встановлених поперек дороги на відстані близько 3 км від Лозового, що на Донеччині. У полях поблизу цього ж населеного пункту виявлено ще приблизно 330 протитанкових мін. За оцінкою СММ, усі ці міни належать збройним формуванням Російської Федерації”, - додали в ЗСУ.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”.