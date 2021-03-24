Доба в ООС: бойовики знову застосовували заборонене озброєння

Ворог тричі обстрілював позиції українських військових

Ворог тричі обстрілював позиції українських військових

Фото: із відкритих джерел

Упродовж доби в зоні проведення ООС було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Авдіївки окупаційні війська вели вогонь у бік позицій Збройних Сил із гранатометів різних типів, а в районі Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ”, - додали в штабі.

Також за добу сапери розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 112 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, раніше було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".