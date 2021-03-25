На Донбасі зафіксували сім порушень режиму "тиші": гатили із гранатометів та кулеметів

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Протягом минулої доби, 24 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поблизу Авдіївки – російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з гранатометів різних типів та стрілецької зброї, а в районі Лебединського – ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції українських захисників поруч населеного пункту Шуми окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Богданівка, окупанти вели вогонь по позиціям наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російські найманці здійснили низку вогневих провокацій, метою яких було контрольоване загострення обстановки на Маріупольському та Авдіївському напрямках", - зазначають у штабі.

Від початку поточної доби, 25 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, поблизу населеного пункту Світлодарськ, де бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”.