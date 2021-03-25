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08:11  25 березня
На Донбасі зафіксували сім порушень режиму "тиші": гатили із гранатометів та кулеметів
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25 березня 2021, 08:11 2

На Донбасі зафіксували сім порушень режиму "тиші": гатили із гранатометів та кулеметів

25 березня 2021, 08:11 2
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Протягом минулої доби, 24 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поблизу Авдіївки – російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з гранатометів різних типів та стрілецької зброї, а в районі Лебединського – ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції українських захисників поруч населеного пункту Шуми окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Богданівка, окупанти вели вогонь по позиціям наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російські найманці здійснили низку вогневих провокацій, метою яких було контрольоване загострення обстановки на Маріупольському та Авдіївському напрямках", - зазначають у штабі.

Від початку поточної доби, 25 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, поблизу населеного пункту Світлодарськ, де бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”.

Донбас ООС війна стрілянина військова техніка

 
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