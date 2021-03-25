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На Донбасі зафіксували сім порушень режиму "тиші": гатили із гранатометів та кулеметів
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25 березня 2021, 10:50 4

ОБСЄ фіксує зменшення кількості порушень режиму "тиші" на Донбасі

25 березня 2021, 10:50 4
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Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала значне зниження кількості порушень перемир'я за добу. Всього 23 березня було сім порушень.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, пише RegioNews.

Так, у Донецькій області Місія зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню, включаючи 1 вибух невизначеного походження. Обидва порушення сталися в районах на північ від Широкіно.

За попередній звітний період в цій області зафіксовано 65 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ зафіксувала 5 порушень режиму припинення вогню (черги і постріли з озброєння невстановленого типу) в районах на північний схід і схід від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в цій області таких порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, 18 березня на Донбасі загинув український військовий.

Донбас Україна обстріл бойовики Донецьк

 
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