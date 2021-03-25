ОБСЄ фіксує зменшення кількості порушень режиму "тиші" на Донбасі
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала значне зниження кількості порушень перемир'я за добу. Всього 23 березня було сім порушень.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, пише RegioNews.
Так, у Донецькій області Місія зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню, включаючи 1 вибух невизначеного походження. Обидва порушення сталися в районах на північ від Широкіно.
За попередній звітний період в цій області зафіксовано 65 порушень режиму припинення вогню.
У Луганській області СММ зафіксувала 5 порушень режиму припинення вогню (черги і постріли з озброєння невстановленого типу) в районах на північний схід і схід від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в цій області таких порушень не зафіксовано.
Нагадаємо, 18 березня на Донбасі загинув український військовий.