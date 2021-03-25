Сутки в ООС: боевики обстреляли позиции Вооруженных Сил возле Светлодарска

Боевых потерь в результате обстрела среди украинских военных нет

Боевых потерь в результате обстрела среди украинских военных нет

Фото: из открытых источников

25 марта с начала суток в зоне проведения ООС был зафиксирован один вражеский обстрел украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" близи поселка Светлодарск.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Там оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также как сообщают в штабе ООС со ссылкой на отчет Миссии ОБСЕ от 24 марта, на территории ОРЛО была зафиксирована военная техника вооруженных формирований Российской Федерации: 3 единицы БМП-1, 11 бронетранспортеров МТ-ЛБ и 4 единицы МТ-ЛБ.

Уже в который раз Миссия зафиксировала 75 противотанковых мин, установленных поперек дороги на расстоянии около 3 км от Лозового, что в Донецкой области. В полях вблизи этого же населенного пункта обнаружено еще около 330 противотанковых мин. По оценке СММ, все эти мины принадлежат вооруженным формированием Российской Федерации", - добавили в ВСУ.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано три вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток”.