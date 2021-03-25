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25 березня 2021, 15:44 9

30 березня можуть відбутися два позачергових засідання ВР, - Разумков

25 березня 2021, 15:44 9
Читайте также на русском языке
Одне з них може бути присвячена подіям під ОП 20 березня
Одне з них може бути присвячена подіям під ОП 20 березня
Фото Українського радіо
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив, що 30 березня можуть відбутися два позачергових засідання Верховної Ради.

Про це він заявив в ефірі Українського радіо, передає RegioNews.

Разумков також припустив, що на засіданнях можуть розглянути близько 17-18 питань.

Станом на сьогодні офіційних звернень ні від Президента України, ні від народних депутатів не надходило. Але попередньо ми можемо говорити про те, що позачергове засідання Верховної Ради, скоріш за все, відбудеться у вівторок о 13:00. Можливо їх навіть буде два, — розповів Разумков.

За його словами, одне засідання може бути ініційоване Президентом для розгляду низки економічних питань та протидії пандемії.

Паралельно з цим народні депутати звернулися до апарату Верховної Ради щодо видачі їм підписних листів на ще одне позачергове засідання, яке, скоріш за все, також відбудеться у вівторок, — сказав Разумков.

Він розповів, що на цьому засіданні передбачається заслуховування інформації представників силових відомств щодо подій під Офісом Президента 20 березня.

Разумков також зазначив, що передбачено розгляд питань, які стосуються дострокового припинення повноважень народних депутатів, які пішли працювати в органи виконавчої влади.

В цілому, я думаю, що може бути десь до 17-18 питань, які ВР зможе розглянути у вівторок, — сказав Разумков.

Як повідомлялося вчора, у "Слузі народу" припустили, що Рада збереться на два засідання 30 березня. Депутати вирішили перенести обговорення дій активістів під час акції протесту біля Офісу президента.

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