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24 березня 2021, 21:27 19

Погром під ОП та закони Зеленського: Рада збереться на два засідання 30 березня

24 березня 2021, 21:27 19
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Фото: із відкритих джерел
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Верховна Рада планує зібратися на два позачергових засідання 30 березня, одне з них - за ініціативи президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на заступницю голови фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук, передає RegioNews.

Позачергових засідань буде два, і відбудуться вони 30 березня, у вівторок. Одне із засідань ініціюватиме президент. Порядок денний цих засідань буде досить насиченим, більшість законопроектів запропонує до розгляду глава держави", - сказала депутат.

За її словами, в основному це будуть законопроєкти економічного блоку: про виплату 8 тис. грн для підприємців, пакет законів, що стосуються амністії капіталів.

Також Рада хоче розблокувати велику приватизацію, відповідні законопроєкти були в порядку денному минулого пленарного тижня.

І є низка законопроектів, які невеликі, але теж важливі. Один із них - про "пакунок малюка", який має розблокувати тендери на ProZorro, щоб можна було наступну партію "пакунків" закупити. Також розглядатиметься один із урядових законопроектів - 4540: він стосується адмінвідповідальності за порушення самоізоляції та маскового режиму", - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що депутати планують обов'язково розглянути проєкт постанови №5295 "Про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента України".

Депутати хочуть також заслухати звіт представників правоохоронних та силових органів з приводу тих подій.

Цю частину ініціюватимуть народні депутати, і завтра (25 березня - ред.) починатимемо збирати підписи", - сказала депутат.

Нагадаємо, раніше "Слуга народу” внесла в Раду постанову про засудження подій на Банковій.

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