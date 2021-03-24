Погром під ОП та закони Зеленського: Рада збереться на два засідання 30 березня

Депутати вирішили перенести обговорення дій активістів під час акції протесту біля Офісу президента

Депутати вирішили перенести обговорення дій активістів під час акції протесту біля Офісу президента

Фото: із відкритих джерел

Верховна Рада планує зібратися на два позачергових засідання 30 березня, одне з них - за ініціативи президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на заступницю голови фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук, передає RegioNews.

Позачергових засідань буде два, і відбудуться вони 30 березня, у вівторок. Одне із засідань ініціюватиме президент. Порядок денний цих засідань буде досить насиченим, більшість законопроектів запропонує до розгляду глава держави", - сказала депутат.

За її словами, в основному це будуть законопроєкти економічного блоку: про виплату 8 тис. грн для підприємців, пакет законів, що стосуються амністії капіталів.

Також Рада хоче розблокувати велику приватизацію, відповідні законопроєкти були в порядку денному минулого пленарного тижня.

І є низка законопроектів, які невеликі, але теж важливі. Один із них - про "пакунок малюка", який має розблокувати тендери на ProZorro, щоб можна було наступну партію "пакунків" закупити. Також розглядатиметься один із урядових законопроектів - 4540: він стосується адмінвідповідальності за порушення самоізоляції та маскового режиму", - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що депутати планують обов'язково розглянути проєкт постанови №5295 "Про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента України".

Депутати хочуть також заслухати звіт представників правоохоронних та силових органів з приводу тих подій.

Цю частину ініціюватимуть народні депутати, і завтра (25 березня - ред.) починатимемо збирати підписи", - сказала депутат.

Нагадаємо, раніше "Слуга народу” внесла в Раду постанову про засудження подій на Банковій.