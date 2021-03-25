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25 марта 2021, 15:44 9

30 марта могут состояться два внеочередных заседания ВР, - Разумков

25 марта 2021, 15:44 9
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Одно из них может быть посвящено событиям под ОП 20 марта
Одно из них может быть посвящено событиям под ОП 20 марта
Фото Украинского радио
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил, что 30 марта могут состояться два внеочередных заседания Верховной Рады.

Об этом он заявил в эфире Украинского радио, передает RegioNews.

Разумков также предположил, что на заседаниях могут рассмотреть около 17-18 вопросов.

По состоянию на сегодняшний день официальных обращений ни от Президента, ни от народных депутатов не поступало. Но предварительно мы можем говорить о том, что внеочередное заседание Верховной Рады, скорее всего, состоится во вторник в 13:00. Возможно, их даже будет два, — рассказал Разумков.

По его словам, одно заседание может быть инициировано Президентом для рассмотрения ряда экономических вопросов и противодействия пандемии.

Параллельно с этим народные депутаты обратились к аппарату Верховной Рады по поводу выдачи им подписных листов на еще одно внеочередное заседание, которое, скорее всего, также состоится во вторник, — сказал Разумков.

Он рассказал, что на этом заседании предполагается заслушивание информации представителей силовых ведомств относительно событий под Офисом Президента 20 марта.

Разумков также отметил, что предусмотрено рассмотрение вопросов, касающихся досрочного прекращения полномочий народных депутатов, которые пошли работать в органы исполнительной власти.

В целом, я думаю, что может быть где-то до 17-18 вопросов, ВР сможет рассмотреть во вторник, — сказал Разумков.

Как сообщалось вчера, в "Слуге народа" предположили, что Рада соберется на два заседания 30 марта. Депутаты решили перенести обсуждение действий активистов во время акции протеста возле Офиса президента.

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