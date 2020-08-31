"Дихати неможливо": у Харкові мітингують проти хімічного заводу

На протест вийшли десятки місцевих жителів

На протест вийшли десятки місцевих жителів

Фото: Суспільне

У Харкові на вулиці Москалівській проходить вулична акція протесту - люди мітингують проти діяльності коксового хімічного заводу. За їх словами, завод забруднює повітря, а запах щодня доноситься на вулицю Москалівську та навколишні вулиці.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

"Ми живемо на вулиці Селянська, 25, гуртожиток, це 1,5 км від коксохіму. Останні дні, чотири-п'ять, після 20:00 - страшенний сморід. Раніше це було, але рідше. Повними грудьми вдихнути неможливо, відкрити вікна, особливо, якщо вітер південний, то все, дитина зранку відкашлюється", - розповіла учасниця акції Маргарита Щоголева.

Учасники акції тримають плакати: "Вимагаємо правду про екологічний стан України", "Рожеві окуляри не чистять повітря", "Геноцид".

"Щоночі з 23:00 дихати неможливо. Я дивлюсь на датчик - небезпечний рівень забруднення, червоний. Я телефоную у поліцію, вони надіслали патрульну поліцію, ті під'їхали: "Нас не пустили", - розповідає мешканка будинку на вулиці Москалівській Олена Решетько.

За її словами, не зважаючи на звернення до керівництва міста й області, питання досі не вирішене.

Раніше повідомлялось, що 31 серпня під Івано-Франківською міською радою знову відбувається мітинг представники малого та середнього бізнесу проти карантинних обмежень.