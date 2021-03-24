У "червоному" Києві транспортний колапс: люди блокують дороги

На громадський транспорт шикуються довгі черги

На громадський транспорт шикуються довгі черги

Фото з відкритих джерел

У Києві, який увійшов у "червону" зону карантину, вранці в середу, 24 березня, на громадський транспорт шикуються довгі черги.

Відео опублікував у Facebook "Київ Оперативний", пише RegioNews.

Так, у громадському транспорті має бути заповнено не більше 50% місць для сидіння. Ще вчора це правило в більшості випадків не дотримувалося. Але у згодом ситуація змінилася.

На деяких зупинках бажаючі потрапити в маршрутку чи автобус змушені стояти в довгих чергах. Через це деякі обурені пасажири блокують роботу транспорту.

"Відбувається те, що відбувається" Акуратно, на відео присутній мат! Зі слів автора поліція штрафує водіїв маршруток, у яких заповнено 50% місць в салоні. Через це водії інших маршруток просто не зупиняються на зупинках. А з-за цього люди не можуть виїхати з зупинок. Відбувається те, що відбувається🤷 Київ, Окружна Posted by Київ Оперативний on Wednesday, March 24, 2021

Нагадаємо, раніше у КМДА назвали умову дострокового завершення локдауну в Києві.