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19 березня 2021, 19:55 6

РНБО ввела жорсткі санкції проти 27 експосадовців

19 березня 2021, 19:55 6
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Подання були здійснені від Кабміну і СБУ
Подання були здійснені від Кабміну і СБУ
Фото з відкритих джерел
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Рада національної безпеки запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу, повідомляє RegioNews.

Як розповів Данілов, подання були здійснені від Кабміну (щодо силовиків, які зрадили присягу і наразі працюють в РФ чи на території ОРДЛО) і СБУ.

Повний список осіб, проти яких РНБО ввів санкції:

Сергій Абісов

Микола Азаров

Сергій Аксьонов

Олександр Бобков

Валерій Грицай

Костянтин Затулін

Петро Зима

Андрій Іванцов

Олег Кирилін

Вадим Колесніченко

Володимир Константинов

Сергій Курченко

Сергій Кусюк

Павло Лебедєв

Леонід Пасічник

Олександр Поддубов

Наталя Поклонська

Віктор Пшонка

Дмитро Саламатін

Ігор Соркін

Дмитро Табачник

Микола Ткаченко

Микола Федорян

Микола Феськов

Олександр Черпицький

Ольга Чичелімова

Віктор Янукович.

Як повідомлялося, СБУ рекомендувала РНБО ввести санкції до Януковича та Азарова. Також СБУ запропонувала застосувати санкції до юросіб-власників ПАТ "Донецькоблгаз".

санкції РНБО Олексій Данилов Микола Азаров Віктор Янукович Павло Лєбєдєв

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