Рада сьогодні проведе два позачергових засідання
Планується скасувати літній час
Планується скасувати літній час
У п'ятницю, 19 березня, Верховна Рада проведе два позачергових засідання парламенту. Перше позачергове стосується зміни графіка роботи ВР і законопроекту про зняття відповідальності з виробників вакцин.
Про це повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram, пише RegioNews.
"Сьогодні в п'ятницю два позачергових. Перше позачергове про зміну графіка Ради і законопроект про вакцину. Друге про скасування "літнього часу", колекторські закони і законопроекти про валютних позичальників", - написав він.
Раніше у "Слузі народу" заговорили про можливі нічні засідання Ради.
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