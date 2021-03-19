Рада сьогодні проведе два позачергових засідання

Про це повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram, пише RegioNews.

"Сьогодні в п'ятницю два позачергових. Перше позачергове про зміну графіка Ради і законопроект про вакцину. Друге про скасування "літнього часу", колекторські закони і законопроекти про валютних позичальників", - написав він.