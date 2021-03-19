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19 березня 2021, 11:50 27

Рада сьогодні проведе два позачергових засідання

19 березня 2021, 11:50 27
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У п'ятницю, 19 березня, Верховна Рада проведе два позачергових засідання парламенту. Перше позачергове стосується зміни графіка роботи ВР і законопроекту про зняття відповідальності з виробників вакцин.

Про це повідомив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram, пише RegioNews.

"Сьогодні в п'ятницю два позачергових. Перше позачергове про зміну графіка Ради і законопроект про вакцину. Друге про скасування "літнього часу", колекторські закони і законопроекти про валютних позичальників", - написав він.

Раніше у "Слузі народу" заговорили про можливі нічні засідання Ради.

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